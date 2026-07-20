الانسحاب والسلاح ودور سوريا.. ماذا سيقول عون لترامب؟ (الديار)

جاء في صحيفة :

بحسب مصادر مطلعة عن كثب على زيارة عون فهو «سيطالب بأن يطبق طرح المناطق التجريبية وفق الرؤية لا الاسرائيلية بحيث يبدأ من خلال انسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق لبنانية محتلة بالفعل لا من مناطق يوجد فيها ولا وجود فيها لقوات محتلة، كما أنه سيسأل عن خلفية اصرار الرئيس الأميركي على اقحام بالملف اللبناني وسيوصل جوابا رسميا حاسما برفض أي دور أمني أو عسكري لدمشق لنزع سلاح وسيتعهد بحل هذه الاشكالية من خلال مؤسسات حصرا». وتشير المصادر لـ»الديار» الى أنه «سيطالب بوضوح بمساعدات للجيش اللبناني لتنفيذ المهام المطلوبة منه وسيشدد على أن أي تأخير أو تلكؤ في هذا المجال سينعكس تلقائيا على أداء الجيش والسرعة بإنجاز مهامه».



وسيصر عون، وفق المصادر، على وجوب «مواصلة فصل مسار الصراع الأميركي- عن مسار المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية، وتجنيب قدر الامكان كأس جولة حرب تشكل امتدادا لاحتدام الصراع في المنطقة». وتضيف المصادر:»عون يدرك تماما أن اسرائيل تسعى لاجهاض اتفاق الاطار من خلال المراوغة ببدء الانسحاب من الأراضي المحتلة كما أنها تحاول اقحام نفسها من جديد بمواجهة مباشرة مع ، لكنه يعول على أن تتواصل الضغوط الأميركية لثنيها عن ذلك».