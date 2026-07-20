بري عن إسبانيا: "الجماعة أوادم".. وهذا ما طلبه من الرئيس عون قبل لقائه ترامب!

يترقب مسار التصعيد الإيراني – الأميركي من جهة، وما ستسفر عنه زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى من جهة أخرى، فيما يؤكد أن الأولوية الأساسية لديه في هذه المرحلة تتمثل في إخراج الجنوب من “عنق الزجاجة” بأسرع وقت ممكن.





وفي حديث لـ”الأفضل نيوز”، أعرب بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكداً أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي، بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل.



وكشف بري أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن، لوضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيراً إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.



ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجدداً إلى الحرب في ظل التصعيد الأميركي – الإيراني، قال بري: “ليش اللي عمبيصير هلأ شو اسمو.. إنه شكل من أشكال الحرب”.



وفي الشأن الداخلي، استغرب رئيس محاولات تحميله أو تحميل “الثنائي” مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية خلال الجلسة التشريعية ، معتبراً أن الوقائع واضحة، وأضاف: “الشمس طالعة والناس قاشعة”.



كما كشف أن معاونه السياسي النائب خليل، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور، وأن الاتصالات كانت قد قاربت التوصل إلى نتيجة تتيح إقرار قانون العفو، لولا انسحاب نواب معروفين وفقدان النصاب.



وعن مطالبات “ اللبنانية” بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لم يبدِ بري اهتماماً كبيراً بالطرح، واكتفى بالقول: “يمكن مفكرين إنو فيهم يزيدوا شي نائب”.



وبعيداً من السياسة، كشف بري عن ميوله الرياضية، موضحاً أنه كان يشجع المنتخب الإسباني في نهائي كأس أمام الأرجنتين، مبرراً ذلك بالقول: “لأن الجماعة أوادم ومواقفهم مشرّفة، ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما أيضاً على مستوى اليونيفيل التي يشاركون في صفوفها في الجنوب

