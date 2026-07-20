مسيرة تحلق فوق بيروت والضاحية

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الوكالة الوطنية: الجيش يفجّر ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة ضمن عمليات إزالة مخلفات العدوان
الوكالة الوطنية: الجيش يفجّر ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة ضمن عمليات إزالة مخلفات العدوان
الوكالة الوطنية: غارات وهمية للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل
الوكالة الوطنية: غارات وهمية للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل
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