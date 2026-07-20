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مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيران في محيط منطقتي الزفاتة والمعبر بين بلدتي ارنون وكفرتبنيت قضاء النبطية
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
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محليات

وزارة الصحة: 4328 شهيداً و 12230 جريحاً منذ بدء العدوان

2026-07-20 | 09:42
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وزارة الصحة: 4328 شهيداً و 12230 جريحاً منذ بدء العدوان
وزارة الصحة: 4328 شهيداً و 12230 جريحاً منذ بدء العدوان
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