موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)

عاجل
مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار
مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار
مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيران في محيط منطقتي الزفاتة والمعبر بين بلدتي ارنون وكفرتبنيت قضاء النبطية
مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيران في محيط منطقتي الزفاتة والمعبر بين بلدتي ارنون وكفرتبنيت قضاء النبطية
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
09:52
تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
05:03
انفجار ضخم.. ماذا يحصل في الجنوب؟
04:50
صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من "العار"
محليات
موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)
2026-07-20 | 10:09
A-
A+
موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)
مقالات ذات صلة
موجز الأخبار من قناة الجديد | بث مباشر
موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)
موجز أخبار من قناة الجديد (تابع البث المباشر)
موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)
محليات
لبنان
الجنوب
البقاع
العودة الى الأعلى
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتداول معه في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي
الأرجنتين في مواجهة إسبانيا.. الجديد تواكب نهائي كأس العالم
اقرأ ايضا في محليات
12:16
مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار
12:16
مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار
12:15
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
12:15
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
11:58
قوانين "مفقودة الأثر"! (في النشرة المسائية)
11:58
قوانين "مفقودة الأثر"! (في النشرة المسائية)
يحدث الآن
خاص الجديد
12:16
مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار
خاص الجديد
12:15
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
خاص الجديد
11:58
قوانين "مفقودة الأثر"! (في النشرة المسائية)
اخترنا لك
مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار
12:16
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
12:15
قوانين "مفقودة الأثر"! (في النشرة المسائية)
11:58
استقبال الرئيس عون.. عرفٌ أميركي؟ (في النشرة المسائية)
11:47
بالفيديو - مكي يتفقد أضرار صور والنبطية برفقة سفراء دوليين
11:39
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني
11:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-05-17
تمديد للهدنة وتصعيد متواصل في الجنوب (فيديو)
2026-07-03
عن الامتحانات الرسمية.. بيان لوزيرة التربية
2026-06-29
لـ أصحاب المولدات: تركيب العدادات إلزامي.. وإليكم تسعيرة شهر حزيران!
2026-07-13
في أقل من ساعة.. نهاية جريمة بهروبٍ لم يدم طويلًا
2026-05-29
الجيش الإسرائيلي يهدد: "أخلوا هذه القرى فورًا"! (صورة)
04:01
شقيق لامين يامال الصغير يتحول إلى نجم احتفالات إسبانيا بكأس العالم
بالفيديو
بالفيديو
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
13:39
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2026
2026-07-18
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2026
2026-07-18
وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
2026-07-17
مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026
2026-07-17
النشرة الجوية 17-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:07
لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!
محليات
08:07
لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!
محليات
12:35
"أول انسحاب اسرائيلي".. بيان من الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون - روبيو
محليات
12:35
"أول انسحاب اسرائيلي".. بيان من الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون - روبيو
محليات
11:35
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني
محليات
11:35
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني
محليات
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
محليات
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
محليات
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
محليات
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
عربي و دولي
06:40
أميركا تستعد لـ "حرب أوسع"!
عربي و دولي
06:40
أميركا تستعد لـ "حرب أوسع"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026