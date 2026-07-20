"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار متابعة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية بناءً على قرار والبلديات ، القاضي بتشديد إجراءات ضبط المخالفات في مدينة ومكافحة التجاوزات، لا سيّما تلك التي يرتكبها سائقو الدراجات الآلية، واصلت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت تنفيذ حملاتها الميدانية ضمن ، حيث أقامت حواجز ظرفية وثابتة أسفرت عن حجز /1986/ دراجة آلية و/231/ سيارة مخالفة، وتنظيم /11085/ محضر مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 01-07-2026 ولغاية 18-07-2026.



وتؤكد استمرارها في ضبط المخالفات، وتدعو المواطنين إلى تسوية أوضاع آلياتهم القانونية والتقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، حفاظًا على السلامة العامة".