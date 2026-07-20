لمعالجة النفايات في بيروت.. سلام يترأس اجتماعاً

وأعلن النائب غسان حاصباني بعد اللقاء: "تم خلال الاجتماع طرح موضوع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، كما قدّم مجلس الإنماء والإعمار تصورًا حول ما يقوم به حاليًا والتحديات التي تواجه هذا الملف.
وعرض النواب هواجسهم وهواجس مناطق بيروت
وحاجتها إلى حلول سريعة، وطُرحت عدة خيارات لإخضاعها لدراسة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يفضي إلى حل دائم، إلى جانب معالجة التحديات الحالية.
وأشار إلى أن هذا الموضوع يشكل إشكالية منذ نحو عشر سنوات، ولا يمكن أن يستمر الواقع الحالي على ما هو عليه، ولذلك عُقد هذا الاجتماع برئاسة دولة الرئيس سلام لجمع مختلف الأفكار والتوصل إلى حلول نهائية."
وأضاف: "طُرحت عدة أفكار وحلول للدراسة والبحث، من بينها كيفية الفرز والتسبيغ والمعالجة قبل مرحلة الطمر، وآليات الحد من الطمر، كما طُرحت فكرة دراسة إمكان ترحيل النفايات إلى دول يمكن الاستفادة منها في إنتاج الوقود.
وقد وُضعت جميع الأفكار، القديمة منها والجديدة، على الطاولة لدراستها بصورة شاملة ومتكاملة".