"مخزون المحروقات يكفي لـ 4 أيام".. بيان لـ "كهرباء لبنان"!

اعلنت "مؤسسسة كهرباء لبنان" في بيان، انه "خلافًا لما يتم تداوله في بعض ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدني خزين المحروقات بحيث يشاع أنه يكفي لفترة //4// أيام فقط، تطمئن الجميع بأن مخزونها الحالي من مادة أويل يكفي بحدود حوالي //9// أيام وذلك على أساس السياسة الإنتاجية والتشغيلية المعتمدة حيث يتم إنتاج حوالي //450// ميغاواط بما يؤمن حوالي //3-4// ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي مع على أولوية التغذية للمرافق الأساسية والحيوية في (مطار، مرفأ، صرف صحي، مضخات مياه، قصور عدل، سجون، إدارات أساسية في الدولة...).

