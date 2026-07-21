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محليات

وساطة داخل مجلس الوزراء؟ (أسرار الجمهورية)

2026-07-21 | 01:14
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وساطة داخل مجلس الوزراء؟ (أسرار الجمهورية)
وساطة داخل مجلس الوزراء؟ (أسرار الجمهورية)

كشفت صحيفة الجمهورية في أسرارها عن وساطة تجري بين أطراف حكومية لتخفيف الاحتقان داخل مجلس الوزراء، على قاعدة استمرار النقاش في آليات التنفيذ من دون إعادة فتح القرارات المبدئية.



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