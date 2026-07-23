رشقات رشاشة وانفجارات متتالية.. ليلة صعبة على أهالي بلدة جنوبية!

أبدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" عن ارتياحها لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى واشنطن، معتبرةً أنّ نتائج لقائه التاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تتظهَّر وهناك إجراءات ستشق طريقها أبرزها موضوع دعم المؤسسات الأمنية ولاسيما الجيش، كاشفة عن زيارات لمسؤولين أميركيّين إلى بيروت لمتابعة هذه الزيارة على أن يبقى التواصل بين الرئيسين اللبناني والأميركي قائمًا.
كشفت صحيفة النهار في أسرارها أن:
يستعد لبنان الرسمي لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، اذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الأربعاء، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الرابع من آب.