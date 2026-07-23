سلام: الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم

وخلال الاجتماع، أكّد الرئيس سلام أنّ هدف زيارته يوم أمس إلى زوطر الغربيّة كان التأكيد لأهل الجنوب أنّ "الدولة لن تكتفي باستعادة ، بل ستعود معهم وإليهم: بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسيّة، وصولاً إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة".وأكّد الرئيس سلام أنّ أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمّة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر.