معلومات الجديد: بعبدا تتحضّر لورشة عمل تهدف إلى ترجمة الأهداف التي تحدّث عنها الرئيس عون خلال زيارته إلى واشنطن وهي ستكون في صلب البحث خلال لقائه المرتقب مع بري