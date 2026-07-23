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محليات

إزالة الدراجات النارية.. ارتياح شعبي واعتراضات حزبية (أسرار النهار)

2026-07-23 | 01:13
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إزالة الدراجات النارية.. ارتياح شعبي واعتراضات حزبية (أسرار النهار)
إزالة الدراجات النارية.. ارتياح شعبي واعتراضات حزبية (أسرار النهار)

كشفت صحيفة النهار في أسرارها أن:

حملة إزالة الدراجات النارية المتوقفة على الأرصفة في شوارع وسط بيروت والتي نُفّذت أمس قوبلت بارتياح شعبي وخصوصًا لدى أصحاب المحال التجارية، فيما سعت جهات حزبية إلى عرقلتها عبر اتصالات مع جهات أمنية عدة.
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وسط بيروت

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