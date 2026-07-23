هبات دولية للجيش تشمل القطاع الطبي وعائلات العسكريين

كما جرى في محطة شارل حلو - بيروت تسلّم هبة عينية مقدّمة من منظمة Spirit of america للجيش عبر هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات، ومخصصة لعائلات العسكريين النازحين، بحضور ممثلين عن المنظمة، إضافةً إلى عدد من الضباط.
تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرات اللوجستية للقطاع الطبي ودعم الحالة المعيشية لعائلات العسكريين النازحين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد
عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في المناطق، واطّلع منه على التدابير والإجراءات التي تنفّذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.