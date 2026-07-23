هبات دولية للجيش تشمل القطاع الطبي وعائلات العسكريين

كما جرى في محطة - تسلّم هبة عينية مقدّمة من منظمة Spirit of للجيش عبر هيئة والأزمات، ومخصصة لعائلات العسكريين ، بحضور ممثلين عن المنظمة، إضافةً إلى عدد من الضباط.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرات اللوجستية للقطاع الطبي ودعم الحالة المعيشية لعائلات العسكريين النازحين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد