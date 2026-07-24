الحجار يشيد بنتائج زيارة عون لواشنطن: ثقة دولية بلبنان

وقال الوزير الحجار بعد اللقاء: "أكّدت دعمي للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فُرضت عليه، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب وبسط سلطة كامل أراضيها".وأضاف: "أعربنا عن ارتياحنا للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة إلى واشنطن، وما حظي به من ترحيب وإشادة، إذ تعكس الزيارة تنامي الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته الشرعية".تابع:" القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عون بالرئيس الأميركي شكّلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية–الأميركية، ورسالة دعم واضحة للبنان".