الحجار يشيد بنتائج زيارة عون لواشنطن: ثقة دولية بلبنان

وقال الوزير الحجار بعد اللقاء: "أكّدت دعمي للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان
وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فُرضت عليه، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي
وبسط سلطة الدولة على
كامل أراضيها".
وأضاف: "أعربنا عن ارتياحنا للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة الرئيس عون
إلى واشنطن، وما حظي به من ترحيب وإشادة، إذ تعكس الزيارة تنامي الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته الشرعية".
تابع:" القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
شكّلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية–الأميركية، ورسالة دعم واضحة للبنان".