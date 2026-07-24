رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أكد خلال استقباله الرئيس سلام على التزام أميركا بتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب