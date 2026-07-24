الرئيس سلام أطلع الرئيس عون على زيارته إلى زوطر الغربية: نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب والدولة عازمة على تأمين حاجاتهم

رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: القوات الإسرائيلية مازالت موجود عند أطراف البلدة (في زوطر الشرقية) ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهذا الأمر بعهدة الجيش اللبناني

رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: القوات الإسرائيلية مازالت موجود عند أطراف البلدة (في زوطر الشرقية) ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهذا الأمر بعهدة الجيش اللبناني

رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: القوات الإسرائيلية مازالت موجود عند أطراف البلدة (في زوطر الشرقية) ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهذا الأمر بعهدة الجيش اللبناني

رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة