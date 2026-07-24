اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء.. إضراب تحذيري في كهرباء لبنان! ​

عقدت عمال ومستخدمي اجتماعاً، لعرض "ما اقر في والذي يتضمن اقرار خطة الكهرباء، فصل انشطة المؤسسة واعادة هيكلتها، في خطوة تعتبرها تمهيداً لتفكيك هذا المرفق الوطني".



واعلنت في بيان، انها "كانت قد طلبت من رئيس الحكومة والوزراء اشراكها بالتعديلات وبخاصة التي تتعلق بحقوق ومكتسبات وضمان ديمومة عمل العمال والمستخدمين، كما دعت المديريات كافة، عند الطلب منهم أي مستند او تحضير دفاتر شروط بغية توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، الى ابلاغها قبل أي اجراء يذكر ليبنى على الشيء مقتضاه ".



وختمت: "ازاء هذا الاستهتار وعدم المبالاة رأت النقابة نفسها مضطرة الى اتخاذ خطوات تصعيدية، وقررت الاضراب التحذيري الاثنين والثلثاء في 27 الحالي و28 منه داخل مراكز العمل .ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء المناورات على العامة الا من خلال التنسيق مع النقابة وعدم السماح بممارسة أي عمل الا ما يشكل خطراً على السلامة العامة".