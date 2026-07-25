تلاعب بالصلاحية.. فوقع بقبضة أمن الدولة

دهمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في ، بمؤازرة دورية من - مكتب ، في إطار حملاتها المستمرة لملاحقة المخلين بالأمن الغذائي وحماية حقوق المستهلك، مستودعا يتلاعب بتواريخ الصلاحية لكميات من مشروبات الطاقة وإعادة ربطها بتواريخ .

وبعد معاينة المخالفة وضبط البضائع والمعدات المستعملة في عمليات التزوير، تمّ:



- تسطير محضر ضبط بحق المخالفين وفق القوانين المرعية الإجراء.



- إقفال المستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة الاستئنافي في .



- مصادرة المعدات المستخدمة للتلاعب بالتواريخ والمواد المغشوشة.



- توقيف المتورطين من قبل دورية وإحالتهم إلى المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.



وأكدت الوزارة "استمرارها في مراقبة الأسواق وقمع المخالفات والتعديات التي تمس صحة المواطنين وغذائهم"، مشددة على أنها "لن تتساهل مع أي محاولة للغش والتلاعب بالسلامة الغذائية".