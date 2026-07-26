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محليات

الصيف أخذ استراحة.. بيروت تستيقظ على أمطار تموز! (فيديو)

2026-07-26 | 01:38
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الصيف أخذ استراحة.. بيروت تستيقظ على أمطار تموز! (فيديو)
الصيف أخذ استراحة.. بيروت تستيقظ على أمطار تموز! (فيديو)

من قيظ الصيف إلى قطرات المطر.. تبدّل المشهد خلال ساعات. فبعد أيام من موجة حرّ قاسية، فوجئ اللبنانيون صباح الأحد بأجواء مختلفة تمامًا، حيث تساقطت الأمطار في بيروت ومناطق شمالية عدة، رافقها انخفاض ملحوظ في الحرارة، في تحول لافت لأحوال الطقس في نهاية تموز.


وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية قد توقعت هذه التقلبات، مشيرة إلى أن لبنان يتأثر بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، يؤدي إلى انخفاض إضافي في درجات الحرارة، ونشاط في الرياح، وتشكل الضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، ولا سيما في المناطق الشمالية.
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