الصيف أخذ استراحة.. بيروت تستيقظ على أمطار تموز! (فيديو)

في حديث إلى "أساس ميديا"، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قراءته لكلام ترامب، فأجاب: "كلامه جاء ردّاً على سؤال". وعندما أُشير إليه بأن ترامب قاطع حديث رئيس الجمهورية جوزاف عون للإدلاء بموقفه، ابتسم قائلاً: "من تحبّه المملكة العربية السعودية يحبّه العالم كلّه، ويبدو أن المملكة السعودية تحبّني أكثر من بعض اللبنانيين"، مؤكدًا تمسكه بما يصفه بـ"الضمانة الثلاثية" للبنان، مضيفاً: "قلتها دوماً وما أزال، نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران".