الصيف أخذ استراحة.. بيروت تستيقظ على أمطار تموز! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
كشف المصدر الرسمي لـصحيفة "الديار" عن زيارة مرتقبة لوفد عسكري اميركي الذي سيجتمع مع وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المساعدات الاميركية للجيش اللبناني وحاجاته، مشيرا الى ان الرئيس ترامب خلال لقائه الرئيس عون طلب من وزير الحرب الاميركي ان يتابع كل حاجات الجيش اللبناني وتزويده بالمعدات والاليات اللازمة من مخازن الجيش الاميركي.
في حديث إلى "أساس ميديا"، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قراءته لكلام ترامب، فأجاب: "كلامه جاء ردّاً على سؤال". وعندما أُشير إليه بأن ترامب قاطع حديث رئيس الجمهورية جوزاف عون للإدلاء بموقفه، ابتسم قائلاً: "من تحبّه المملكة العربية السعودية يحبّه العالم كلّه، ويبدو أن المملكة السعودية تحبّني أكثر من بعض اللبنانيين"، مؤكدًا تمسكه بما يصفه بـ"الضمانة الثلاثية" للبنان، مضيفاً: "قلتها دوماً وما أزال، نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران".