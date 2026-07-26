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محليات

تفجير محطة مركبا.. استهداف مباشر للأمن المائي

2026-07-26 | 03:50
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تفجير محطة مركبا.. استهداف مباشر للأمن المائي
تفجير محطة مركبا.. استهداف مباشر للأمن المائي

دانت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إقدام العدو الإسرائيلي على تفجير محطة مياه مركبا، في اعتداء جديد يستهدف أحد أبرز المرافق الحيوية والخدمات الأساسية في الجنوب.

وأشارت إلى " أن المحطة تعد إحدى المحطات الرئيسية التي شكلت على مدى عقود شرياناً أساسياً لتأمين وضخ المياه إلى عدد كبير من البلدات الجنوبية، وأسهمت في تأمين هذه الخدمة الحيوية للمواطنين، ما يجعل استهدافها اعتداءاً مباشراً على حق الأهالي في الحصول على المياه، ويهدد الأمن المائي ويضاعف من معاناتهم".


واعتبرت،  ان هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية الأساسية، ويأتي في سياق الاعتداءات المتكررة التي تطال مرافق المياه في الجنوب، متسبباً بأضرار جسيمة تنعكس سلباً على حياة المواطنين واستقرارهم.

ودعت المؤسسة  المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والجهات المعنية إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على حماية مرافق المياه والبنى التحتية المدنية، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المياه باعتبارها حقاً إنسانياً أساسياً.
 
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