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محليات

بالفيديو - في زوطر.. هنا كانت تتمركز القوات الإسرائيلية

2026-07-26 | 07:02
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بالفيديو - في زوطر.. هنا كانت تتمركز القوات الإسرائيلية

من داخل أحد المنازل التي كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في بلدة زوطر الغربية، كاميرا "الجديد" ترصد المشاهد والتفاصيل من الداخل، بعد انسحاب القوات من المنطقة.

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