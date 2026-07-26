بالفيديو - في زوطر.. هنا كانت تتمركز القوات الإسرائيلية

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أشار النائب حسن مراد، خلال حفل تخرج طلاب مركز عمر المختار التربوي، إلى أن حفل التخرج ليس مجرد احتفال، بل عرس من أعراس البقاع ولبنان ورسالة أمل للمستقبل.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية، من بينها: كفرتبنيت - النبطية، حداثا وكونين - بنت جبيل، نبع إبل السقي، المنصوري وبيوت السياد ومجدل زون - صور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية، وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا - مرجعيون، وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراضٍ زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون - بنت جبيل، بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته.