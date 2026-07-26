الدولة تُدار بالمؤسسات لا بالمكاتب السياسية".. مراد: البقاع لم يعد يحتمل الوعود

أشار النائب حسن مراد، خلال حفل تخرج طلاب مركز عمر المختار التربوي، إلى أن حفل التخرج ليس مجرد احتفال، بل عرس من أعراس البقاع ولبنان ورسالة أمل للمستقبل.



وفي الشأن الوطني، رفض مراد أي عدوان على أو المساس بسيادته، مشيدًا بتضامن أبناء البقاع واستقبالهم النازحين، ومشددًا على أن حماية المواطنين وتعويضهم وإعادة ما تهدم هي مسؤولية الدولة، ولا يجوز أن تُترك للمبادرات الفردية.



كما أكد أن لبنان بحاجة إلى دولة مؤسسات وقانون وعدالة، يشعر فيها كل مواطن بأن حقوقه مصانة بعيدًا عن أي تمييز. واستغرب تحوّل عمل بعض الوزارات إلى خدمة جهات أو شخصيات سياسية، موضحًا أن العلاقة يجب أن تكون مباشرة بين الوزارات والبلديات، بما ينسجم مع مبدأ الإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية، ومؤكدًا أن الدولة تُدار بالمؤسسات لا بالمكاتب السياسية.



وفي الإطار الإنمائي، لفت مراد إلى أن البلديات شريك أساسي في الدولة ويجب التعامل معها باحترام بعيدًا عن الاستنسابية والولاءات السياسية، داعيًا إلى اعتماد علاقة مباشرة بين وزارة الأشغال ورؤساء البلديات. ووجّه رسالة إلى وزير الأشغال العامة، مطالبًا بتحقيق العدالة والإنماء المتوازن، والاستماع إلى مطالب البلديات مباشرة، باعتبارها الأدرى باحتياجات مناطقها، بعيدًا عن أي وساطة أو مرجعيات سياسية.



كما أكد أن البقاع لم يعد يحتمل المزيد من الوعود، بل يحتاج إلى مشاريع إنمائية فعلية تشمل الطرقات والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مجددًا مطالبته بالإسراع في تنفيذ مشروع نفق ضهر البيدر، الذي تقدم باقتراح قانونه النائب عبد الرحيم مراد إلى جانب إيلي الفرزلي ونواب البقاع، معتبرًا أنه مشروع وحيوي للبنان.



وفي السياق نفسه، انتقد مراد استمرار عدم إنارة طريق ضهر البيدر، مؤكدًا أن ما ينقص هو الإرادة، وأن تأمين المواطنين يجب أن يكون أولوية للدولة.



وعلى الصعيد الزراعي، أكد أن المزارع في البقاع تُرك وحيدًا في مواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج وغلاء مستلزمات الزراعة وصعوبة تصريف المحاصيل، داعيًا إلى اعتبار الزراعة قضية أمن وطني لا مجرد قطاع اقتصادي. وطالب بدعم التعاونيات الزراعية، وفتح أسواق التصدير، وتأمين مياه الري، وتخفيف كلفة الطاقة، وإقرار تعويضات عادلة للمزارعين عند الحروب والكوارث.



وفي السياق الاجتماعي والإنمائي، قال مراد إن مؤسسات "الغد الأفضل" ستبقى إلى جانب أبناء المنطقة، التزامًا بالنهج الذي أرساه عبد الرحيم مراد، معتبرًا أن خدمة الناس لا تنتظر موسمًا انتخابيًا أو ظرفًا سياسيًا، وأن العلاقة مع أهل المنطقة هي علاقة وفاء وثقة وشراكة عمرها عشرات السنين، وليست علاقة سياسة.



وأضاف أن المؤسسات ستواصل دعم التعليم والصحة والطاقة والزراعة، وافتتاح التعاونيات الاستهلاكية بسعر الكلفة، إلى جانب تطوير أفواج الغد الأفضل، ودعم الرياضة والرعاية الاجتماعية والبلديات، مؤكدًا أنها لن تكون بديلًا عن الدولة، بل ستبقى إلى جانب الناس إلى أن تقوم الدولة بواجباتها كاملة.



وفي ختام كلمته، هنأ مراد الخريجين، داعيًا إياهم إلى حمل مسؤولية والأخلاق وخدمة ، ومؤكدًا أن البقاع سيبقى أولويته، وأنه سيواصل حمل قضاياه والمطالبة بحقوقه في كل استحقاق، قبل أن يبارك للأهالي ومدرسة عمر المختار، مترحمًا على لبنان ومتمنيًا للوطن الأمن والوحدة والأمل.