بعد عودته من واشنطن.. اتصال بين عون وماكرون

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضا خلاله الأوضاع العامة في والمنطقة في ضوء التطورات .



وأطلع نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الأميركية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي وعدد من المسؤولين ، والتي تناولت الوضع في ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار ومسار تنفيذ النقاط الواردة فيها.



كما تطرّق البحث إلى الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، وضرورة وضع حدّ لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية.



وعرض الرئيسان مرحلة ما بعد انتهاء عمل قوات المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع في الجنوب.



واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.