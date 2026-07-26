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محليات

بعد عودته من واشنطن.. اتصال بين عون وماكرون

2026-07-26 | 08:56
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بعد عودته من واشنطن.. اتصال بين عون وماكرون
بعد عودته من واشنطن.. اتصال بين عون وماكرون

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضا خلاله الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

وأطلع الرئيس عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين، والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار ومسار تنفيذ النقاط الواردة فيها.

كما تطرّق البحث إلى الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، وضرورة وضع حدّ لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية.

وعرض الرئيسان مرحلة ما بعد انتهاء عمل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع في الجنوب.

واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.
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جوزاف عون

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