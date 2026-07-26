أول نائب يزور زوطر.. وإليكم ما قاله

زار النائب ملحم خلف، في إطار مواكبته أوضاع القرى الجنوبية وعودة الحياة إليها، بلدة زوطر ، حيث كان في استقباله رئيس البلدية عبد عزّ الدين.





والتقى خلف عناصر الدفاع المدني، مثنيًا على شجاعتهم وتفانيهم في خدمة الأهالي، ثم جال في أحياء البلدة وعاين الأضرار الجسيمة التي خلّفها العدوان في المنازل والبنى التحتية.



وأكد خلف أن " وستبقى لأهلها، وكل شبر محتل منها سيتحرّر"، مشددًا على أن "عودة الأهالي وإعادة ما تهدّم حقٌّ ثابت ومسؤولية وطنية، وتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم هو الضمانة الحقيقية لحماية وسيادته".



وختم بتحية على دوره الوطني، معربًا عن أمله في "أن تعود زوطر وسائر القرى الجنوبية عامرة بأهلها ونابضة بالحياة".