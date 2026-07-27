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محليات

"أسوأ من اتفاق 17 أيار بعشر مرات".. بري غير متفائل! (الأخبار)

2026-07-27 | 00:47
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&quot;أسوأ من اتفاق 17 أيار بعشر مرات&quot;.. بري غير متفائل! (الأخبار)
"أسوأ من اتفاق 17 أيار بعشر مرات".. بري غير متفائل! (الأخبار)

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بالثوابت اللبنانية، مؤكداً أن الأولوية المطلقة تبقى لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، نافياً أي تبدّل في موقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل.

وقال بري في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، إن "المسار الوحيد المقبول، وما نريده أمس واليوم وغداً، هو تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وشدد على أنه "لا يزال متمسكاً برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، وبالموقف الذي سبق أن عبّر عنه من اتفاق الإطار، والذي وصفه سابقاً بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار".

وأكد بري أن أي مواقف صدرت عنه وفُسّرت على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار القائم، ترتبط حصراً بأولوية تحقيق وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، مشدداً على أن ذلك لا يعني أي تبدّل في موقفه المبدئي الرافض لتحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية.
 
وفي تقييمه للمسار السياسي الحالي الذي يقوده عون، كرر بري أنه لا يبدي تفاؤلاً بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبراً أن «ما يجري في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفنا». وأوضح أن أي مواقف صدرت عنه، جرى تفسيرها على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم، مرتبطة حصراً بأولوية تحقيق الهدف الأساسي الذي يطالب به منذ اليوم الأول، والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. أما ما عدا ذلك، فلا يعني أي تبدل في موقفه المبدئي الرافض لتحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها مراراً.
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