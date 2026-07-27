"أسوأ من اتفاق 17 أيار بعشر مرات".. بري غير متفائل! (الأخبار)

جدّد تمسكه بالثوابت ، مؤكداً أن الأولوية المطلقة تبقى لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، نافياً أي تبدّل في موقفه الرافض للتفاوض المباشر مع .

في حديث إلى صحيفة " "، إن "المسار الوحيد المقبول، وما نريده أمس واليوم وغداً، هو تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة".



وشدد على أنه "لا يزال متمسكاً برفض أي تفاوض مباشر بين وإسرائيل، وبالموقف الذي سبق أن عبّر عنه من اتفاق الإطار، والذي وصفه سابقاً بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار".



وأكد بري أن أي مواقف صدرت عنه وفُسّرت على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار القائم، ترتبط حصراً بأولوية تحقيق وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، مشدداً على أن ذلك لا يعني أي تبدّل في موقفه المبدئي الرافض لتحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية.