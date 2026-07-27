نقابة المحررين ترفض "إقتراح قانون الاعلام": يفتقد للرؤية ولا يحمي العاملين

عقد مجلس محرري إجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب القصيفي وحضور الأعضاء، والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري.



خصص الاجتماع للبحث في إقتراح قانون الاعلام الذي حولته اللجان النيابية المشتركة الي للمجلس النيابي، وقرر المجلس رفض إقتراح القانون شكلاً ومضموناً وتوقيتاً لافتقاده الى رؤية إعلامية وطنية، ولا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعاً منتجاً يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية. والأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده سجن الصحافيين والإعلاميين. وتخشى النقابة أن يكون ذلك هو الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح لقتل المهنة وتكبيل الحريات.



لذلك، ووفاء لتضحيات الصحفيين والإعلاميين ودماء شهدائهم تطلب محرري بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحالية واعادته مجدداً الى لجنة الاعلام والاتصالات لاعادة درسه .



وختمت: ان النقابة على استعداد لتقديم رؤية شاملة لاعلام حقيقي واقتراحات محددة وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه الذي يجب ان يتكون منه القانون العتيد. خصوصاً انه لم يؤخذ ، مع الأسف ، بملاحظاتها سابقاً .