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محليات

عون: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب تحركًا دوليًا.. ولبنان ملتزم بصيغة الإطار

2026-07-27 | 06:54
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عون: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب تحركًا دوليًا.. ولبنان ملتزم بصيغة الإطار
عون: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب تحركًا دوليًا.. ولبنان ملتزم بصيغة الإطار

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في قصر بعبدا، أن "مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها جنوبًا تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ومخالفةً صريحةً للقوانين والأعراف الدولية"،

داعيًا إلى "تحرك دولي لوقف هذه الممارسات ومنع استمرار "المخطط التدميري" الذي سبق أن انتهجته في غزة".

وأشار عون إلى أن "إسرائيل استهدفت أيضًا أماكن روحية وتراثية"، معتبرًا أن "ذلك يعكس نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، ولا سيما أن هذه المواقع ليست عسكرية ولا تشهد وجودًا مسلحًا".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "لبنان، الذي وقّع "صيغة الإطار" نتيجة المفاوضات في واشنطن، ملتزم بتنفيذها، لكنه حذّر من أن الممارسات الإسرائيلية قد تؤثر على فعاليتها"، مؤكدًا أن "لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها أو تجاهل التأييد الدولي الداعي إلى احترامها".

كما جدد عون التأكيد أن "الحرب الإسرائيلية أعاقت استكمال المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في إقرارها لأنها حاجة لبنانية ملحّة وليست استجابةً لإرضاء المجتمع الدولي".
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الرئيس عون امام المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان: لبنان ملتزم تنفيذ "صيغة الاطار" لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها

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