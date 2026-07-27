عون: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب تحركًا دوليًا.. ولبنان ملتزم بصيغة الإطار

أكد رئيس الجمهورية ، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في ، أن "مواصلة تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها جنوبًا تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ومخالفةً صريحةً للقوانين والأعراف الدولية"،

داعيًا إلى "تحرك دولي لوقف هذه الممارسات ومنع استمرار "المخطط التدميري" الذي سبق أن انتهجته في غزة".



وأشار عون إلى أن " استهدفت أيضًا أماكن روحية وتراثية"، معتبرًا أن "ذلك يعكس نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، ولا سيما أن هذه المواقع ليست عسكرية ولا تشهد وجودًا مسلحًا".



وشدد رئيس الجمهورية على أن " ، الذي وقّع "صيغة الإطار" نتيجة المفاوضات في ، ملتزم بتنفيذها، لكنه حذّر من أن الممارسات قد تؤثر على فعاليتها"، مؤكدًا أن "لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها أو تجاهل التأييد الدولي الداعي إلى احترامها".



كما جدد عون التأكيد أن "الحرب الإسرائيلية أعاقت استكمال المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في إقرارها لأنها حاجة لبنانية ملحّة وليست استجابةً لإرضاء ".