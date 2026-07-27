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وزير الخارجية يوسف رجي: حزب الله إيراني بجوهره ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني
2026-07-27 | 09:19
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وزير الخارجية يوسف رجي: حزب الله إيراني بجوهره ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني
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