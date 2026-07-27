4 آب.. حداد وطني بقرار من الحكومة

أصدر مذكرة قضت بإعلان الحداد الوطني الثلثاء في 4 آب 2026، إحياءً لذكرى انفجار مرفأ ، تضامنًا مع والجرحى وعائلاتهم.







