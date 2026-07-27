مصادر دبلوماسية للجديد: احتمال امتداد الحرب إلى لبنان يبقى قائماً فيما يرتبط خيار تحييده بالترتيبات التي قد تتفق لاحقاً بين لبنان وإسرائيل على أن يضمن الحل التزام الجانب اللبناني وضمناً حزب الله

مصادر دبلوماسية للجديد: أولويات لبنان واسرائيل لا يلتقيان في اي تقاطع يمكن أن يبشر بجدية المفاوضات للوصول الى وقف الحرب والتوصل الى اتفاق امني على الاقل بين الجانبين