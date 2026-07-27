هل تنسحب إسرائيل من زوطر الشّرقيّة؟ (أساس ميديا)

يقول مصدر مطّلع إنّ “نسبة المساحة التي انسحب منها من ، مقارنة بالمساحة المحتلّة، لا تصل حتّى إلى 2%، وبالتالي مساحة لا تذكر وهي نسبة ضئيلة جدّاً من نسبة المساحة المحتلّة في ، التي تقدّر بنحو 5% من مساحة ، وبعمق يراوح بين 3 و10 أو 11 كلم، وتشمل كما قال رئيس الحكومة نوّاف سلام 86 بلدة”.

هل يمكن أن تكون زوطر الشرقيّة المحتلّة، الملاصقة لزوطر الغربيّة، البلدة التي سيشملها شريط المنطقة التجريبيّة الثانية؟

يوضح المصدر: “هذا أمرٌ صعب جدّاً إذا تناولناه من زاوية المصلحة العسكريّة الإسرائيليّة، فالاحتلال الإسرائيليّ موجود على خطّ قلعة الشقيف، ، ، وكفرتبنيت، ومنه يتحرّك باتّجاه مرتفعات عليّ الطاهر، وطريقه الأساسيّة باتّجاه هذا المسار تمرّ عبر زوطر الشرقيّة، وبديهيّ القول إنّ لن يقطع الطريق على قوّاته إلّا إذا استحدث طريقاً من خطّ يحمر يوصله إلى جنوب ، وهي طريق وعرة جدّاً”.