مصادر دبلوماسية للجديد: مفاوضات روما قد تنجز الترتيبات العسكرية والتقنية النهائية للمناطقِ التجريبية وتمهّد لمراحل لاحقة من الانتشار والانسحاب

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هيئة البث الإسرائيلية: في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان
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2026-07-27 | 13:04
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