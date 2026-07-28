جلسة تشريعية.. قبل منتصف آب المقبل (أسرار النهار)

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 24 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
أفادت صحيفة المدن، بأنه "في تل أبيب، جرى التركيز إعلامياً على إيران. أما في واشنطن، فتبدو الصورة أوسع. فإدارة ترامب تنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة إعادة ترتيب المشهد الإقليمي بعد الحرب، وليس فقط إدارة الأزمات الأمنية المتفرقة. وضمن هذا التصور، يحتل لبنان موقعاً متقدماً، باعتباره الحلقة الأكثر حساسية بين الأمن الإسرائيلي ومشروع الاستقرار الذي تعمل عليه الإدارة الأميركية".