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محليات

قوى الأمن تكشف هوية محتال استهدف كبار السن.. هل وقعتم ضحيته؟

2026-07-28 | 09:48
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قوى الأمن تكشف هوية محتال استهدف كبار السن.. هل وقعتم ضحيته؟
قوى الأمن تكشف هوية محتال استهدف كبار السن.. هل وقعتم ضحيته؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية أوقفت شخصًا يُشتبه بضلوعه في تنفيذ عمليات سرقة احتيالية استهدفت، بشكل خاص، كبار السن.

وأوضحت أن المفرزة باشرت تحقيقاتها إثر ورود عدة ادعاءات ضد مجهول، وتمكنت بعد استقصاءات وتحريات مكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو ف. ك. (مواليد 1974، لبناني)، ومن أصحاب السوابق.

وفي 27 تموز 2026، نفذت قوة من المفرزة كمينًا محكمًا في محلة زوق مصبح، أسفر عن توقيفه.

وبإشارة من القضاء، عمّمت قوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، داعيةً كل من وقع ضحية أعماله وتعرّف إليه إلى الحضور إلى مركز مفرزة جونية القضائية في سراي جونية، أو الاتصال على الرقمين 09/650011 و09/650014، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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وأوردت القوة في بيان "في 2 تموز، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم".

وأضافت "بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكّله".

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أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الثلاثاء أنها عثرت مطلع الشهر الحالي على قرابة أربعة آلاف كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم، الشديدة الانفجار، خلال عملية تفتيش في بلدة حولا الحدودية.

وأوردت القوة في بيان "في 2 تموز، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم".

وأضافت "بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكّله".

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