قوى الأمن تكشف هوية محتال استهدف كبار السن.. هل وقعتم ضحيته؟

وأوضحت أن المفرزة باشرت تحقيقاتها إثر ورود عدة ادعاءات ضد مجهول، وتمكنت بعد استقصاءات وتحريات مكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو ف. ك. (مواليد 1974، لبناني)، ومن أصحاب السوابق.
وفي 27 تموز
2026، نفذت قوة من المفرزة كمينًا محكمًا في محلة زوق مصبح
، أسفر عن توقيفه.
وبإشارة من القضاء
، عمّمت قوى الأمن الداخلي
صورة الموقوف، داعيةً كل من وقع ضحية أعماله وتعرّف إليه إلى الحضور إلى مركز مفرزة جونية
القضائية في سراي جونية
، أو الاتصال على الرقمين 09/650011 و09/650014، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.