قوى الأمن تكشف هوية محتال استهدف كبار السن.. هل وقعتم ضحيته؟

أعلنت أن القضائية في وحدة أوقفت شخصًا يُشتبه بضلوعه في تنفيذ عمليات سرقة احتيالية استهدفت، بشكل خاص، كبار السن.

وأوضحت أن المفرزة باشرت تحقيقاتها إثر ورود عدة ادعاءات ضد مجهول، وتمكنت بعد استقصاءات وتحريات مكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو ف. ك. (مواليد 1974، لبناني)، ومن أصحاب السوابق.



وفي 27 2026، نفذت قوة من المفرزة كمينًا محكمًا في محلة ، أسفر عن توقيفه.



وبإشارة من ، عمّمت صورة الموقوف، داعيةً كل من وقع ضحية أعماله وتعرّف إليه إلى الحضور إلى مركز القضائية في سراي ، أو الاتصال على الرقمين 09/650011 و09/650014، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.