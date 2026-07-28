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محليات

مخدّرات ودولارات مزيّفة... توقيف 4 أشخاص بينهم قاصران

2026-07-28 | 13:50
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مخدّرات ودولارات مزيّفة... توقيف 4 أشخاص بينهم قاصران
مخدّرات ودولارات مزيّفة... توقيف 4 أشخاص بينهم قاصران

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

"في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكّنت دوريّاتها، بتاريخ 20-7-2026، من توقيف عددٍ من الأشخاص في الصفرا والمريجة وبئر حسن.

1 - بعمليّة أمنيّة، أوقفت إحدى دوريّات المفرزة شخصَين على متن درّاجة آليّة نوع v150، لون رصاصي، من دون تسجيل، وذلك في محلّة الصفرا / الأوتوستراد، وضبطت في حوزتهما موادَ مخدّرة ودولارات مزيّفة، عبارة عن 29 ورقة نقديّة من فئات مختلفة، وتبيّن أنّهما يُدعيان:

أ. م. (مواليد عام 2010، سوري) قاصر

خ. م. (مواليد عام 2007، سوري)

2 - بكمينٍ محكم، تمكّنت دوريّة أخرى من المفرزة من توقيف شخص على متن درّاجة آليّة نوع GR، لونها أبيض، في محلّة المريجة، وضبطت في حوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، ودولارات أميركيّة مزيّفة عبارة عن أوراق نقديّة مختلفة تفوق قيمتها مبلغ 5750 دولار أميركي، ويُدعى:

خ. إ. (مواليد عام 1985، لبناني)

3- كذلك، أوقفت دوريّة من المفرزة شخص قاصر في محلّة بئر حسن – شارع المفروشات، لقيامه بنقل مواد مخدّرة من مقهى مشبوه يملكه جدّه لوالدته -تمّت مداهمته في وقتٍ سابق وتوقيف مروجين في داخله- إلى أحد الفنادق في المنطقة، وتبيّن أنّه يدعى: ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني).

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين محتملين".

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"كبسات" على محطات الوقود!
14:37

"كبسات" على محطات الوقود!

تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، متابعة واقع سوق المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة، لا سيما مادة المازوت، بهدف ضمان انتظام التوزيع، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.

في الجنوب، تابعت فرق مصلحة الاقتصاد عمليات توزيع المحروقات، ونفذت إجراءات رقابية شملت فتح محطات مقفلة تحتوي خزاناتها على مادتي البنزين والمازوت، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين في حالات الاحتكار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي، وذلك في صور، والبص، وبرج رحال، وروم، وعنان، وجزين. كما تستمر متابعة شركات التوزيع للتأكد من وصول الكميات المستلمة إلى الأسواق وفق الأصول القانونية.

كما شملت الجولات الرقابية محافظة النبطية، للتأكد من التزام الموزعين بالجداول المعتمدة، والتثبت من توزيع كامل الكميات المستلمة، ورصد أي تطورات مرتبطة بتوافر المادة وحركة الطلب في المناطق الآمنة.

14:37

"كبسات" على محطات الوقود!

تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، متابعة واقع سوق المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة، لا سيما مادة المازوت، بهدف ضمان انتظام التوزيع، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.

في الجنوب، تابعت فرق مصلحة الاقتصاد عمليات توزيع المحروقات، ونفذت إجراءات رقابية شملت فتح محطات مقفلة تحتوي خزاناتها على مادتي البنزين والمازوت، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين في حالات الاحتكار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي، وذلك في صور، والبص، وبرج رحال، وروم، وعنان، وجزين. كما تستمر متابعة شركات التوزيع للتأكد من وصول الكميات المستلمة إلى الأسواق وفق الأصول القانونية.

كما شملت الجولات الرقابية محافظة النبطية، للتأكد من التزام الموزعين بالجداول المعتمدة، والتثبت من توزيع كامل الكميات المستلمة، ورصد أي تطورات مرتبطة بتوافر المادة وحركة الطلب في المناطق الآمنة.

القضاء ينصف المخرج نضال بكاسيني
14:04

القضاء ينصف المخرج نضال بكاسيني

صدر عن مؤسسة Dose productions لمالكها المخرج نضال بكاسيني البيان التالي:

عقب تقديم المنتج المنفّذ والمخرج نضال بكاسيني شكوى أمام النيابة العامة المالية المحترمة في بيروت بحق تلفزيون LTV ممثّلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي، تمت إحالتها أمام مكتب الجرائم المالية.

بعد التوسع بالتحقيق على كافة الأصعدة أشارت النيابة العامة المالية بإلزام المدعى عليه تلفزيون LTV ممثّلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي بدفع المستحقات المتوجبة عليها للمخرج نضال بكاسيني وللفريق الذي أنجز معه شبكتي برامج ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لصالح تلفزيون LTV، مما يضع حداً للشائعات والادعاءات المغلوطة التي عمد البعض للترويج لها مؤخراً.

لقد آثر المخرج نضال بكاسيني طوال فترة النزاع التزام الصمت احتراماً لحرمة القضاء وسرية التحقيق، واثقاً بعدالة المنظومة القضائية والقانونية.

14:04

القضاء ينصف المخرج نضال بكاسيني

صدر عن مؤسسة Dose productions لمالكها المخرج نضال بكاسيني البيان التالي:

عقب تقديم المنتج المنفّذ والمخرج نضال بكاسيني شكوى أمام النيابة العامة المالية المحترمة في بيروت بحق تلفزيون LTV ممثّلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي، تمت إحالتها أمام مكتب الجرائم المالية.

بعد التوسع بالتحقيق على كافة الأصعدة أشارت النيابة العامة المالية بإلزام المدعى عليه تلفزيون LTV ممثّلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي بدفع المستحقات المتوجبة عليها للمخرج نضال بكاسيني وللفريق الذي أنجز معه شبكتي برامج ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لصالح تلفزيون LTV، مما يضع حداً للشائعات والادعاءات المغلوطة التي عمد البعض للترويج لها مؤخراً.

لقد آثر المخرج نضال بكاسيني طوال فترة النزاع التزام الصمت احتراماً لحرمة القضاء وسرية التحقيق، واثقاً بعدالة المنظومة القضائية والقانونية.

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