مخدّرات ودولارات مزيّفة... توقيف 4 أشخاص بينهم قاصران

2 - بكمينٍ محكم، تمكّنت دوريّة أخرى من المفرزة من توقيف شخص على متن درّاجة آليّة نوع GR، لونها أبيض، في محلّة المريجة، وضبطت في حوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، ودولارات أميركيّة مزيّفة عبارة عن أوراق نقديّة مختلفة تفوق قيمتها مبلغ 5750 دولار أميركي، ويُدعى:
خ. إ. (مواليد عام 1985، لبناني)
3- كذلك، أوقفت دوريّة من المفرزة شخص قاصر في محلّة بئر حسن – شارع المفروشات، لقيامه بنقل مواد مخدّرة من مقهى مشبوه يملكه جدّه لوالدته -تمّت مداهمته في وقتٍ سابق وتوقيف مروجين في داخله- إلى أحد الفنادق في المنطقة، وتبيّن أنّه يدعى: ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني).
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين محتملين".