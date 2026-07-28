مخدّرات ودولارات مزيّفة... توقيف 4 أشخاص بينهم قاصران

2 - بكمينٍ محكم، تمكّنت دوريّة أخرى من المفرزة من توقيف شخص على متن درّاجة آليّة نوع GR، لونها أبيض، في محلّة ، وضبطت في حوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، ودولارات أميركيّة مزيّفة عبارة عن أوراق نقديّة مختلفة تفوق قيمتها مبلغ 5750 أميركي، ويُدعى:

خ. إ. (مواليد عام 1985، لبناني)

3- كذلك، أوقفت دوريّة من المفرزة شخص قاصر في محلّة بئر حسن – شارع المفروشات، لقيامه بنقل مواد مخدّرة من مقهى مشبوه يملكه جدّه لوالدته -تمّت مداهمته في وقتٍ سابق وتوقيف مروجين في داخله- إلى أحد الفنادق في المنطقة، وتبيّن أنّه يدعى: ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني).

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين محتملين".