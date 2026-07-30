قائد الجيش: الفتنة هدف اسرائيل ويجب مواجهتها

تفقّد العماد رودولف هيكل لواء المشاة في وفوجَي التدخل الثالث في والتدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب.



بعد الاطّلاع على الانتشار العملاني للوحدات، التقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، وهنّأهم بمناسبة عيد الجيش، مؤكدًا أنّ صامدة بفضل جهودهم الجبارة، وتؤدي واجبها في مرحلة هي من الأصعب في تاريخ .



كما اعتبر أنّ محبة اللبنانيين وثقتهم بالجيش هما ثمرة تفاني العسكريين في مختلف مناطق خدمتهم.



وخلال تشديده على أولوية ضمان الأمن والاستقرار الداخلي، توجّه إلى العسكريين بالقول: "إنّ سهرَكم على الأمن عامل أساسي من عوامل استمرار وطننا وتعافيه، والحفاظ على وحدته. التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء".



من جهة أخرى، أشار إلى أنّ الفتنة الداخلية هي أحد أهداف ، ويجب مواجهتها.



وختم مشدّدًا على ضرورة مواصلة التدريب وتعزيز قدرات الوحدات في ظل ما يشهده من تحديات.



كذلك قدّم التعازي لذوي الجيش، الذين واجهوا الخطر بصلابة وعنفوان واستشهدوا دفاعًا عن الوطن.