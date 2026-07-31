صفقة المصالح أم الحرب؟.. "خطة سرية" قدّمها نتنياهو لترامب (الجمهورية)

قال مصدر سياسي بارز لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ هناك ما أُعلن وهناك ما لم يُعلن في لقاء ـ نتنياهو الأخير. وأضاف: "نحن عالقون بين انتخابين أميركي وإسرائيلي، وكل طرف مصلحته عكس الآخر. فإذا تمكنا من توحيد المصالح وإيجاد قاسم بينهما تخف وطأة الضغط علينا، أما إذا استمرّ النزاع فربما ندفع الثمن بمقدار كبير". وتابع المصدر "انّ معركة نتنياهو الانتخابية ليست عادية بل وجودية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ترامب، وقد وصلتنا بعض الأصداء عن انّ نتنياهو قدّم عرضاً لترامب، تبادل المصالح في ربط نزاع، إذا نجح بإقناعه في انّه يستطيع أن يجيّر له أصواتاً في الأميركية، وسط الإرباك الحاصل حالياً وتراجع طروحات ترامب، لأنّه ليس صحيحاً أنّ اللوبي الصهيوني على تقديم خدمات يمكن حينها أن يقلب المعادلة. ولكن حتى الآن "المصالح ليست راكبة"، والانتخابات الأميركية والإسرائيلية تسيران في اتجاهين مختلفين، والجميع في ورطة".