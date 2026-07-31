صفقة المصالح أم الحرب؟.. "خطة سرية" قدّمها نتنياهو لترامب (الجمهورية)

ويكشف المصدر، انّ هناك معلومات تتحدث عن خطة ومعلومات سرّية قدّمها نتنياهو لترامب، تصبّ في مجملها بضرورة الركون إلى الحرب. وهنا يعرج المصدر على لقاء عون ـ بري أمس الاول، فيصفه بـ"الجيد والضروري". ويقول: "الرئيس بري لا يقوم بزيارات مجاملة، فهو أراد القول إنّ لا خيارات أمام الجميع إلّا المحافظة
على البلد. والزيارة عنوانها حفظ البلد وعدم إعطاء إسرائيل
ولا غيرها حججاً وفرصاً للانقضاض على لبنان
، خصوصاً انّ صيغة الإطار لا يمكن العودة فيها إلى الوراء ولا التقدّم إلى الأمام، إذ إنّ اسرائيل نفسها تُفشل الاتفاق، وهناك مشكلة كبيرة في آلية التحقّق كذلك في المناطق التجريبية، فكل ملف هو لغم في حدّ ذاته. لذلك فإنّ همّ الرئيس بري الآن هو القيام بكل ما أمكن من التواصل والتحصينات للحدّ من ارتدادات هذه الألغام".