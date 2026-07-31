بـ700 طن من المتفجرات.. إسرائيل تدمر أنفاقًا للحزب في الشقيف (فيديو)

شهد جنوب ، بعيد منتصف ليل أمس، تفجيرات ضخمة نفّذتها في مناطق يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت، وفق ما أفادت به .

وأشارت الوكالة إلى أن دويّ الانفجارات تردّد في مختلف مناطق الجنوب، ووصل إلى إقليم الخروب وخلدة، فيما أدّت التفجيرات العنيفة في منطقة قلعة الشقيف إلى تحطّم زجاج عدد من المنازل في بلدة القليعة، نتيجة قوة الانفجارات والارتجاجات التي شعر بها السكان في أنحاء المنطقة.

كما تسببت التفجيرات بأضرار في عدد من المنازل، فيما أفاد الأهالي بأن موجة ارتجاج قوية هزّت البلدة، ترافقت مع انتشار رائحة البارود في الأجواء.