من زحلة إلى عكار وبعلبك.. أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية (صورة)

صدر عن البيان الآتي:



"نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم في بلدة – على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة أحد المواطنين بتاريخ 29 / 7 / 2026، فأوقفت المطلوب (ن.ز.)، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.