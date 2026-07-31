بالصور - قائد الجيش يكرّم شهداء المؤسسة العسكرية

لمناسبة ذكرى الجيش، وضع العماد إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في ، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة وتقديرًا لما قدّموه من تضحيات دفاعًا عن ، بحضور عدد من الضباط ورؤساء الأجهزة في .

