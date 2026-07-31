رغم التفجير الإسرائيلي.. قلعة الشقيف صامدة!

وأوضحت في بيان :"أن الارتجاجات الناتجة عن تلك التفجيرات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة.وأشارت إلى أن "المكان يقع تحت ، ما يتعذر معه على الفرق الفنية المختصة التواجد هناك وإجراء الكشف اللازم".اشارة إلى أن قلعة كانت قد ادرجت على لائحة التراث العالمي في خطر بتاريخ 24 2026 خلال 48 للجنة التراث العالمي ضمن ملف ادراج قلاع . إضافة إلى انها تحظى بالحماية المعززة منذ العام 2024 في إطار الثاني لاتفاقية لحماية الإرث الثقافي خلال النزاع المسلح.