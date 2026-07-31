قائد الجيش من زوطر الغربية: مستمرون!

بعدها قام بجولة ميدانية شملت بلدة زوطر حيث كان في استقباله رئيس بلديتها، والتقى الأهالي واستمع إلى هواجسهم، واطّلع على الصعوبات التي تعترض عودتهم إلى بلدتهم واستئناف حياتهم الطبيعية.كما شارك في صلاة أُقيمت على نية الجيش في دير سيدة البشارة – زوطر الغربية التي تعرضت لاستهداف معادٍ من قبل .أثناء الجولة، شدّد العماد هيكل على مواصلة الجيش أداء مهماته في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي، بالتنسيق مع سائر .وجاء في كلامه للعسكريين: "إنّ ما نقوم به ليس مجرد مهمة، بل هو مسألة وجود الدولة، وأمن واستقراره، وطمأنة المواطنين".كذلك قدّم التعازي لذوي العسكريين ، مشيرًا إلى أن المؤسسة تبقى وفية لهم ولعائلاتهم، وتقدّر تضحياتهم في سبيل الوطن.