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محليات

التحكم المروري: قتيل نتيجة إنزلاق دراجة نارية على طريق المنار ابي سمرا في طرابلس

2026-08-01 | 06:33
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التحكم المروري: قتيل نتيجة إنزلاق دراجة نارية على طريق المنار ابي سمرا في طرابلس
التحكم المروري: قتيل نتيجة إنزلاق دراجة نارية على طريق المنار ابي سمرا في طرابلس
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التحكم المروري: قتيل نتيجة إنزلاق دراجة نارية على طريق المنار ابي سمرا في طرابلس

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وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ركيزة الدولة وحامي السيادة
10:58

وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ركيزة الدولة وحامي السيادة

زار وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الكلية الحربية لمعايدة الضباط والتلامذة الضباط بمناسبة عيد الجيش، حيث وضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف في الكلية.

10:58

وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ركيزة الدولة وحامي السيادة

زار وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الكلية الحربية لمعايدة الضباط والتلامذة الضباط بمناسبة عيد الجيش، حيث وضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف في الكلية.

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