ليلة من الاشتباكات في علي الطاهر.. إليكم ما حصل

وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الاشتباك الذي أُصيب فيه الضابط وقع ليلًا في منطقة "علي الطاهر"، حيث تنتشر قوة من وحدة الكوماندوز مدعيةً وجود عشرات العناصر لـ"حزب الله" داخل أنفاق تحت الأرض في المنطقة
أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، أن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على الشراكة الوطنية والتمسك بالدستور واتفاق الطائف، مشدداً على أن الطائف يشكل محطة مفصلية في تاريخ لبنان، وليس مجرد تسوية سياسية، بل مشروعاً لإعادة بناء الدولة وتكريس العيش المشترك والمناصفة والشراكة الوطنية وتعزيز المؤسسات الدستورية.
زار وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الكلية الحربية لمعايدة الضباط والتلامذة الضباط بمناسبة عيد الجيش، حيث وضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف في الكلية.