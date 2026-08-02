مفاوضات روما أمام اختبار التأثير الأميركي.. وطرح لبناني متشدد (الديار)

وقال المصدر إن هذا الموضوع هو على رأس ما سيطرحه الوفد اللبناني الذي سيكون متشددا حياله، وأنه يجب أن تتوقف هذه الممارسات الاسرائيلية فورا.
وأوضح المصدر الرسمي للديار ان الوفد سيطرح الانتقال الى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي لتشمل بلدات وقرى محتلة، لا سيما أن المرحلة الاولى لم تشمل قرية واحدة محتلة، بعد ذلك سينتقل النقاش
حول برمجة الانسحابات الاسرائيلية ضمن جدول زمني واضح ومحدد وأن لا تكون المراحل متباعدة.
وقال المصدر إن لبنان
لم يتبلغ باي شيء حول ما سيثيره المفاوض الإسرائيلي
، لكنه ابلغ من جانبه أن الاجراءات الامنية والانسحابات هي الأساس في الموقف اللبناني
الراهن.
وختم المصدر الرسمي لافتًا إلى أهمية جولة المفاوضات في روما
بعد غد الثلثاء أنها تأتي بعد القمة اللبنانية
الأميركية بين الرئيسين عون وترامب، وما اتفق خلالها، وما تخللهل من وعود أميركية.
وأضاف أن هذه الجولة ستكون بمثابة استكشاف لحجم وتأثير الموقف الأميركي على الاسرائيلي في العديد من المسائل المتعلقة بالاتفاق الإطاري.