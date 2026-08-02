مفاوضات روما أمام اختبار التأثير الأميركي.. وطرح لبناني متشدد (الديار)

عشية جولة المفاوضات أكد مصدر رسمي لـصحيفة "الديار" امس أن الوفد اللبناني سيؤكد كما في كل مرة على تثبيت وقف النار،وأن أول شيء سيشدد عليه هذه المرة وقف حملة التدمير والتجريف وإحراق المنازل التي يقوم بها الجيش في الجنوب والتي تشكل مخالفة صريحة للاتفاق الإطاري.

وقال المصدر إن هذا الموضوع هو على رأس ما سيطرحه الوفد اللبناني الذي سيكون متشددا حياله، وأنه يجب أن تتوقف هذه الممارسات الاسرائيلية فورا.



وأوضح المصدر الرسمي للديار ان الوفد سيطرح الانتقال الى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي لتشمل بلدات وقرى محتلة، لا سيما أن المرحلة الاولى لم تشمل قرية واحدة محتلة، بعد ذلك سينتقل حول برمجة الانسحابات الاسرائيلية ضمن جدول زمني واضح ومحدد وأن لا تكون المراحل متباعدة.



وقال المصدر إن لم يتبلغ باي شيء حول ما سيثيره المفاوض ، لكنه ابلغ من جانبه أن الاجراءات الامنية والانسحابات هي الأساس في الراهن.



وختم المصدر الرسمي لافتًا إلى أهمية جولة المفاوضات في بعد غد الثلثاء أنها تأتي بعد القمة الأميركية بين الرئيسين عون وترامب، وما اتفق خلالها، وما تخللهل من وعود أميركية.



وأضاف أن هذه الجولة ستكون بمثابة استكشاف لحجم وتأثير الموقف الأميركي على الاسرائيلي في العديد من المسائل المتعلقة بالاتفاق الإطاري.