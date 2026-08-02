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محليات

انفجار عنيف عند الثانية فجرًا يهزّ الجنوب.. إليكم التفاصيل

2026-08-02 | 01:21
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انفجار عنيف عند الثانية فجرًا يهزّ الجنوب.. إليكم التفاصيل
انفجار عنيف عند الثانية فجرًا يهزّ الجنوب.. إليكم التفاصيل

أفاد مراسل الجديد بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ فجر اليوم تفجيرًا عنيفًا في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى دويّ انفجار ضخم تردّد صداه في أرجاء المنطقة.

ووقع التفجير قرابة الساعة الثانية فجرًا، في إطار سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف عددًا من قرى وبلدات الجنوب.
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محليات

لبنان

جنوب لبنان

بنت جبيل

حداثا

إسرائيل

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