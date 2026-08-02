انفجار عنيف عند الثانية فجرًا يهزّ الجنوب.. إليكم التفاصيل

عشية جولة المفاوضات أكد مصدر رسمي لـصحيفة "الديار" امس أن الوفد اللبناني سيؤكد كما في كل مرة على تثبيت وقف النار،وأن أول شيء سيشدد عليه هذه المرة وقف حملة التدمير والتجريف وإحراق المنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي تشكل مخالفة صريحة للاتفاق الإطاري.