انفجار عنيف عند الثانية فجرًا يهزّ الجنوب.. إليكم التفاصيل

أكدت "جمعية اللجان الأهلية" في بيان، أن "أزمة المولدات الكهربائية الخاصة لم تعد مجرد أزمة خدمات، بل أصبحت عنواناً صارخاً لفشل الدولة في فرض القانون وحماية المواطنين من الاستغلال".
رصدت صحيفة "الشرق الأوسط"، خلال جولة ميدانية في البلدة، دماراً هائلاً يمنع معظم السكان من العودة، فيما غابت أي أعلام، أو شعارات جديدة لـ"حزب الله" في البلدة. ويزور الأهالي بلدتهم نهاراً، ويغادرونها ليلاً، بسبب تعذر الإقامة. وتحدث السكان العائدون عن آمالهم بأن يعود الأمان والاستقرار ليتمكنوا من العودة الدائمة.
عشية جولة المفاوضات أكد مصدر رسمي لـصحيفة "الديار" امس أن الوفد اللبناني سيؤكد كما في كل مرة على تثبيت وقف النار،وأن أول شيء سيشدد عليه هذه المرة وقف حملة التدمير والتجريف وإحراق المنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي تشكل مخالفة صريحة للاتفاق الإطاري.