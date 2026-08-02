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محليات

ولي العهد السعودي يوقف الحرب.. باتصال!

2026-08-02 | 07:10
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ولي العهد السعودي يوقف الحرب.. باتصال!
ولي العهد السعودي يوقف الحرب.. باتصال!

أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة "تغليب لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ "الأمير بن سلمان  أكّد خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة".
 
 
 
 
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