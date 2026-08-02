ولي العهد السعودي يوقف الحرب.. باتصال!

اندلع حريقٌ كبير بعد ظهر اليوم، في أحراج بلدة عين جرفا – قضاء حاصبيا، وأتى على مساحاتٍ واسعة من الأشجار والأعشاب اليابسة، وسط مخاوف من امتداده إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية المجاورة. وتواصل فرق الدفاع المدني، بمؤازرة عدد من المتطوعين والأهالي، جهودها لإخماد النيران، مع اتساع رقعة الحريق وصعوبة السيطرة عليه بسبب طبيعة المنطقة والرياح.
صدر عن المحامي وسيم الغاوي، وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان السيد رياض سلامة، البيان التالي:
توفى الشاب (ح.ف.) فيما أدخلت زوجته وابنه (3 سنوات) الى المستشفى بالعناية الفائقة، اثر تسمم حاد بعد تناولهم وجبة دجاج من احد المطاعم الواقعة عند طريق المطار القديمة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما تحدثت معلومات ان الطب الشرعي أكد وجود تسمم، أفادت معلومات الجديد أن التحقيقات مستمرة في هذه القضية.