أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية

2026-08-03 | 07:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين على رأس وفد من المجلس البلدي بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ومدير غرفة العمليات المركزية في السراي الحكومي زاهي شاهين.

وجرى خلال الاجتماع عرض واقع البلدة واحتياجاتها في إطار خطة الحكومة للعودة والتعافي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية، وإزالة الأضرار، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح عودة الأهالي في أسرع وقت ممكن.

وشدّد الرئيس سلام على أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، مؤكداً أن الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي، وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي.

وقال رئيس البلدية عبد عز الدين بعد اللقاء:

"تشرّفنا بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر، ووضعنا دولته في أجواء ما يجري في زوطر الغربية، وبحثنا في المشاريع التي يمكن تنفيذها في البلدة خلال المرحلة المقبلة.

وقد أكد دولة الرئيس استعداده لتقديم كل أشكال الدعم، سواء في مجال البنى التحتية أو المشاريع الإنمائية، والوقوف إلى جانب أهالي زوطر الغربية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار وعودة السكان إلى منازلهم.

وتناول البحث الأولويات الأساسية، وفي مقدمها البنى التحتية، وتأمين الكهرباء والمياه، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تسهيل عودة الأهالي الذين دُمّرت منازلهم. والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ونحن على تواصل دائم مع دولة الرئيس، الذي نشكره على دعمه واهتمامه."

وأضاف:

"أما بالنسبة إلى الجيش اللبناني، فهو يؤدي مهامه على أكمل وجه، ويتابع معنا بشكل يومي. ونحن نعمل ميدانياً بالتنسيق الكامل معه، إذ يقدّم الدعم في تأمين المياه، ويوفّر الآليات اللازمة لفتح الطرقات، من جرافات وآليات هندسية مختلفة. وقد تمكّنا من فتح جميع الطرقات وتسهيل حركة المواطنين، ونأمل أن تتسارع عودة جميع الأهالي إلى منازلهم. ونؤكد أن الجيش اللبناني يشكّل الضمانة الأساسية ومصدر الاطمئنان لعودة الأهالي واستقرارهم في زوطر الغربية."
مقالات ذات صلة
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية

محليات

نواف سلام

محليات

زوطر

الجنوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نشرة أخبار الظهيرة من قناة الجديد
رياض سلامة يرفض الفحوصات.. والقضاء: للتوثيق بالصوت والصورة!

اقرأ ايضا في محليات

وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر
08:54

وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر

باشرت فرق الاشغال التابعة لوزارة الاشغال العامة العمل في إنشاء ممر بديل -مؤقت على جانب نهر قاعقعية الجسر لحين إعادة إعمار الجسر الاساسي الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية في العدوان الاخير .

وعملت جرافات وحفارات "وزارة الاشغال" على فتح الممر الجانبي بعد ازالة الردميات والعوائق ، حيث سيتم وضع انابيب ضخمة لتسريب مجرى مياه النهر عبرها ، على يتم بعدها ردمها بمادة الباسكورس وثم تعبيدها.

وبموازاة ذلك انطلقت ورشة مماثلة ل"الاشغال " لاعادة صيانة وتأهيل جدار الدعم المحاذي لطريق قاعقعية الجسر - منطقة المنتزهات باتجاه الجسر.

08:54

وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر

باشرت فرق الاشغال التابعة لوزارة الاشغال العامة العمل في إنشاء ممر بديل -مؤقت على جانب نهر قاعقعية الجسر لحين إعادة إعمار الجسر الاساسي الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية في العدوان الاخير .

وعملت جرافات وحفارات "وزارة الاشغال" على فتح الممر الجانبي بعد ازالة الردميات والعوائق ، حيث سيتم وضع انابيب ضخمة لتسريب مجرى مياه النهر عبرها ، على يتم بعدها ردمها بمادة الباسكورس وثم تعبيدها.

وبموازاة ذلك انطلقت ورشة مماثلة ل"الاشغال " لاعادة صيانة وتأهيل جدار الدعم المحاذي لطريق قاعقعية الجسر - منطقة المنتزهات باتجاه الجسر.

نتائج زيارة دمشق.. على طاولة المجلس اللبناني - السوري
08:36

نتائج زيارة دمشق.. على طاولة المجلس اللبناني - السوري

عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثمارية التي تم بحثها.

08:36

نتائج زيارة دمشق.. على طاولة المجلس اللبناني - السوري

عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثمارية التي تم بحثها.

بعد شكاوى المواطنين.. محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات في الجنوب
08:11

بعد شكاوى المواطنين.. محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات في الجنوب

تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات وبعد التحقيق تبين وجود مخالفات في مناطق المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان حيث تم تسطير ٥ محاضر ضبط بحق المخالفين اما في منطقتي عين بعال والبازورية قضاء صور فتم الالتزام من قبل اصحاب المولدات بالتسعيرة المعتمدة وارجاع المبالغ المستحقة للمشتركين وفي سياق اخر تمت مراقبة محطات المحروقات في بلدة الشهابية قضاء صور.

08:11

بعد شكاوى المواطنين.. محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات في الجنوب

تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات وبعد التحقيق تبين وجود مخالفات في مناطق المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان حيث تم تسطير ٥ محاضر ضبط بحق المخالفين اما في منطقتي عين بعال والبازورية قضاء صور فتم الالتزام من قبل اصحاب المولدات بالتسعيرة المعتمدة وارجاع المبالغ المستحقة للمشتركين وفي سياق اخر تمت مراقبة محطات المحروقات في بلدة الشهابية قضاء صور.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر
08:54
نتائج زيارة دمشق.. على طاولة المجلس اللبناني - السوري
08:36
بعد شكاوى المواطنين.. محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات في الجنوب
08:11
في بيروت.. تدابير سير غداً!
08:10
لأهالي جويا.. الأمن العام سيستقبل طلباتكم!
07:58
نشرة أخبار الظهيرة من قناة الجديد
07:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026