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محليات

لأهالي جويا.. الأمن العام سيستقبل طلباتكم!

2026-08-03 | 07:58
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لأهالي جويا.. الأمن العام سيستقبل طلباتكم!
لأهالي جويا.. الأمن العام سيستقبل طلباتكم!

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل وإستقبال طلبات المواطنين في مركز جويا الاقليمي إعتباراً من 05-08-2026 الساعة الثامنة صباحاً.


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وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر
08:54

وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر

باشرت فرق الاشغال التابعة لوزارة الاشغال العامة العمل في إنشاء ممر بديل -مؤقت على جانب نهر قاعقعية الجسر لحين إعادة إعمار الجسر الاساسي الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية في العدوان الاخير .

وعملت جرافات وحفارات "وزارة الاشغال" على فتح الممر الجانبي بعد ازالة الردميات والعوائق ، حيث سيتم وضع انابيب ضخمة لتسريب مجرى مياه النهر عبرها ، على يتم بعدها ردمها بمادة الباسكورس وثم تعبيدها.

وبموازاة ذلك انطلقت ورشة مماثلة ل"الاشغال " لاعادة صيانة وتأهيل جدار الدعم المحاذي لطريق قاعقعية الجسر - منطقة المنتزهات باتجاه الجسر.

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وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر

باشرت فرق الاشغال التابعة لوزارة الاشغال العامة العمل في إنشاء ممر بديل -مؤقت على جانب نهر قاعقعية الجسر لحين إعادة إعمار الجسر الاساسي الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية في العدوان الاخير .

وعملت جرافات وحفارات "وزارة الاشغال" على فتح الممر الجانبي بعد ازالة الردميات والعوائق ، حيث سيتم وضع انابيب ضخمة لتسريب مجرى مياه النهر عبرها ، على يتم بعدها ردمها بمادة الباسكورس وثم تعبيدها.

وبموازاة ذلك انطلقت ورشة مماثلة ل"الاشغال " لاعادة صيانة وتأهيل جدار الدعم المحاذي لطريق قاعقعية الجسر - منطقة المنتزهات باتجاه الجسر.

نتائج زيارة دمشق.. على طاولة المجلس اللبناني - السوري
08:36

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عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثمارية التي تم بحثها.

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عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثمارية التي تم بحثها.

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تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات وبعد التحقيق تبين وجود مخالفات في مناطق المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان حيث تم تسطير ٥ محاضر ضبط بحق المخالفين اما في منطقتي عين بعال والبازورية قضاء صور فتم الالتزام من قبل اصحاب المولدات بالتسعيرة المعتمدة وارجاع المبالغ المستحقة للمشتركين وفي سياق اخر تمت مراقبة محطات المحروقات في بلدة الشهابية قضاء صور.

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تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات وبعد التحقيق تبين وجود مخالفات في مناطق المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان حيث تم تسطير ٥ محاضر ضبط بحق المخالفين اما في منطقتي عين بعال والبازورية قضاء صور فتم الالتزام من قبل اصحاب المولدات بالتسعيرة المعتمدة وارجاع المبالغ المستحقة للمشتركين وفي سياق اخر تمت مراقبة محطات المحروقات في بلدة الشهابية قضاء صور.

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