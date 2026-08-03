لأهالي جويا.. الأمن العام سيستقبل طلباتكم!

عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثمارية التي تم بحثها.

